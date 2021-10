Baresi ai tifosi di Malta: “Speriamo che l’Inter possa portarci vittorie”

L'ex difensore nerazzurro è stato ospite dell'Inter Club Pupi Zanetti dell'isola

Ospite dell'Inter Club Pupi Zanetti di Malta, l'ex difensore dell'Inter Beppe Baresi ha salutato così i sostenitori del sodalizio dell'isola: "Pieni di passione, di voglia e di vittorie, come quelle che speriamo l'Inter possa portarci. Vi aspetto in tanti allo stadio per festeggiare le nostre grandi vittorie".