Barella verso un grande traguardo: è a meno uno dalle 100 con l’Inter

Il centrocampista è a quota 99 gettoni, di cui 72 in Serie A e 19 nelle Coppe europee

Nicolò Barella è vicino alla presenza numero 100 con la casacca dell’Inter. Il centrocampista cagliaritano, all'Inter dal 2019, è arrivato infatti a quota 99, di cui 72 in Serie A, 8 in Coppa Italia e 19 in coppe europee. Il suo esordio in nerazzurro è datato 26 agosto 2019 in Inter-Lecce 4-0, nel giorno della prima ufficiale di Antonio Conte da tecnico interista.