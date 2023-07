C’è anche il calciatore dell’Inter e della Nazionale Nicolò Barella tra i protagonisti del nuovo episodio incentrato sulla disabilità di Outraged (Indignati), la pluripremiata serie di documentari lanciata dalla UEFA con l’obiettivo di mettere in risalto il valore del rispetto. Nella sesta puntata della serie, cinque giocatori, tifosi e arbitri disabili raccontano le proprie storie, spiegando l’importanza di garantire a tutti la possibilità di giocare e assistere ad un match. Con loro anche tre calciatori affermati - Jack Grealish, Sergio Canales e Nicolò Barella - spiegano come il calcio possa dare una nuova prospettiva di vita alle persone con disabilità.

In particolare, Barella racconta la sua esperienza con la Bebe Vio Academy: "Prima ero un po' chiuso verso quel mondo perché non sapevo come approcciarmi, ma loro mi hanno subito fatto sentire a mio agio. Un'esperienza che mi porto dentro e che consiglio a tanti di fare".