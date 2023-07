Simpatico appuntamento per Nicolò Barella, Juan Cuadrado, Giovanni Fabbian, Hakan Calhanoglu e Dejan Stankovic: a margine dell'allenamento di oggi a Fuchu, i giocatori dell'Inter hanno interagito con 38 studenti delle scuole elementari locali, intrattenendosi anche per una partitella insieme a Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi. Al termine della quale, i bambini hanno posto delle domande ai giocatori nerazzurri. Quando uno di loro ha chiesto a Barella come costruire una mentalità forte, lui ha replicato: "Prima di tutto, divertiti.

Senza passione, niente andrà bene. Faccio del mio meglio fin da quando ero piccolo, ora quando si viaggia per il mondo la cosa più importante è divertirsi”.