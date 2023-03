Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della nazionale, ispira le rime dei rap sardi. A quattro anni dall'addio alla maglia rossoblù della sua città, è ancora nel cuore degli artisti cagliaritani. Proprio nei giorni scorsi il suo nome è comparso nei testi di due nuove uscite della scena musicale isolana. Spesso con l'hip hop le parole non sono tenere, ma per Barella si fa un'eccezione: in entrambi i casi viene citato con orgoglio come esempio di una Sardegna che ce l'ha fatta.