È Nicolò Barella il 'Pirelli Player of the Month' di febbraio in casa Inter. I tifosi nerazzurri hanno scelto il numero 23 come miglior giocatore del mese corrente partecipando al sondaggio che lo vedeva tra i quattro candidati assieme a Stefan De Vrij, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez.

"Presente in tutte le gare disputate dall'Inter, Barella è stato come sempre l'uomo su cui poter contare, garantendo qualità, quantità e carisma", si legge sul sito del club.