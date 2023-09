L'ultima uscita in Nazionale insieme di Nicolò Barella e Davide Frattesi può ispirare anche le scelte di Simone Inzaghi all'Inter? Incalzato nella conferenza stampa pre derby, il tecnico nerazzurro ricorda che i due centrocampisti "hanno già giocato assieme a gara in corso e anche in precampionato. Lo hanno dimostrato in Nazionale e con me in queste prime partite. Vedremo, l'unico mio pensiero è scegliere per il bene dell'Inter. Poi chi gioca vedremo di volta in volta".