Non c'è più Marcelo Brozovic in campo con la maglia dell'Inter, ma il suo alter ego Nicolò Barella ne sta raccogliendo degnamente l'eredità. Almeno nell'atteggiamento in campo. Il centrocampista sardo, dopo aver sbagliato un cross mancino da sinistra (pallone direttamente sul fondo), ha urlato "Scarso, sei scarso!", prendendosela con sé stesso. Esattamente come faceva e probabilmente fa ancora in Arabia il croato.