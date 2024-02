Ventisette anni oggi per Nicolò Barella che, come ha ricordato l'Inter, festeggia il suo quinto compleanno in nerazzurro. Arrivato a Milano nel 2019 è con i nerazzurri che il centrocampista sardo ha conquistato la maggior parte dei trofei oggi in bacheca: 1 scudetto, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane. Ma non solo: nel palmares dell'ex Cagliari compare anche 1 campionato di Serie B e soprattutto 1 Europeo vinto con la Nazionale di Roberto Mancini nel 2021, arrivato qualche mese dopo aver sollevato il primo scudetto della sua carriera. Di quella cavalcata continentale, culminata con la memorabile vittoria di Wembley, il 23 nerazzurro ne è stato senza dubbio uno dei protagonisti e la UEFA, in occasione del suo compleanno lo omaggia riproponendo una foto che lo ritrae con la Coppa di Londra: "Buon compleanno al vincitore di EURO 2020, Nicolò Barella" si legge nel tweet.

Happy birthday to EURO 2020 winner, Nicolò Barella #EURO2024 pic.twitter.com/3vJLGO2KXw — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) February 7, 2024