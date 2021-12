Barella: “Col Cagliari è sempre un’emozione, ma l’Inter deve lottare per il titolo”

Il centrocampista sardo pronto a sfidare la squadra della sua isola e del suo passato: "Sarà una partita difficile ma che vogliamo vincere"

"Sarà una grandissima emozione perché giocare contro il Cagliari fa sempre un effetto strano". Ospite durante 'Kick Off' nel podcast dell'Inter, l'ex rossoblu Nicolò Barella non nasconde l'emozione di affrontare il suo passato domenica a San Siro: "È una partita importantissima per noi, una partita importantissima per loro. Nell'ultimo periodo stanno iniziando a fare i punti che non riuscivano a fare ad inizio anno, hanno trovato una quadratura giusta. Però noi dobbiamo lottare per il titolo: quest'anno tutti i punti sono fondamentali e non ti puoi permettere di lasciare punti per strada. Quindi sarà una partita difficile ma che vogliamo vincere".