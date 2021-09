Barella a ITV: “Speciale giocare a San Siro con i tifosi, godiamoci la serata”

"Lo scorso anno non abbiamo fatto punti, stavolta proveremo a vincere", ha aggiunto

A pochi minuti da Inter-Real Madrid, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella anticipa a Inter TV i temi del match, soffermandosi sulla presenza dei tifosi al Meazza: "La Champions ha un sapore bellissimo, è una bellissima competizione. I nostri tifosi sono eccezionali in campionato e in Champions lo sono ancora di più. Oggi vogliamo goderci questa bellissima serata. Lo scorso anno non abbiamo fatto punti contro di loro anche se abbiamo fatto una buona partita, stavolta proveremo a vincere. Giocare in casa in Champions è sempre qualcosa di speciale, ci godiamo questa partita con i tifosi e cercheremo di fare il massimo stasera".