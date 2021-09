Barcellona, Laporta: “Super League viva, molti club ci dicono di andare avanti”

Il presidente dei catalani: "Sarà la competizione più appetibile al mondo"

"In questo momento, il progetto della Super League è vivo". Lo ha assicurato Joan Laporta, presidente del Barcellona, parlando in esclusiva con Esport 3. "I tre club vanno avanti - spiega parlando di Juve e Real, gli alleati dei catalani in questa battaglia contro la Uefa -. Tutte le pressioni e i tentativi di sanzioni sono andati a vuoto. Molti club ci dicono di andare avanti perché fa comodo anche a loro. Gli inglesi non sono restii, ma hanno una pressione molto forte. Penso che avremmo potuto presentare meglio l'idea, ma va bene a tutti. Sarà una competizione molto appetibile, la più appetibile al mondo, dove i club trarranno grande vantaggio. Dobbiamo migliorare la meritocrazia, è vero. Tebas? E' un difensore del Fair Play Finanziario, è impegnato in una crociata contro il PSG. Se accettasse il fatto che il progetto Super League non è un attacco alla Liga, penso che vinceremmo tutti. Penso che sia molto chiuso, molto ossessionato", ha concluso Laporta.