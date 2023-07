Parlando ai microfoni del Mundo Deportivo, Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha espresso il suo ottimismo circa la chiusura positiva per il club catalano del famoso 'caso Negreira': "Se c'è qualcosa, bisogna indagare fino alla fine; ma sono altre questioni, non corruzione arbitrale. Siamo sicuri che il Barça ne uscirà indenne, perché non c'è niente. L'ho detto ad Aleksander Ceferin e lui ha capito. Così è stato, gli inquirenti hanno concluso che non ci dovrebbe essere alcuna sanzione. Sono convinto che non porterà a nulla.

I mandanti volevano fare una campagna diffamatoria. Però penso che quando una cosa costa molto, la ottieni. Questa Champions League ci è costata molto per giocarla e magari finiremo per vincerla".