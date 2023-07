Marc André Ter Stegen non ha dubbi: l'obiettivo del Barcellona per la prossima stagione deve essere andare il più lontano possibile in Champions League. Il numero uno dei catalani, parlando in conferenza stampa dagli Stati Uniti, ha fatto riferimento anche a quanto accaduto nell'ultima stagione: "Guardando agli ultimi due anni, l'obiettivo è ottenere molto di più in Champions League. Nella Liga abbiamo giocato buone partite. Vogliamo andare lontano in Champions League e, prima, vedremo con chi dovremo giocare nella fase a gironi e poi andare passo dopo passo. Ci sono stati anni in cui potevamo arrivare in finale e non l'abbiamo fatto.

Ora la situazione è diversa. L'anno scorso abbiamo avuto una stagione spettacolare con una squadra molto giovane. Abbiamo meritato di vincere il campionato e ora abbiamo una squadra più competitiva e cercheremo di dimostrarlo in Champions League, che è l'obiettivo. L'Inter, poi, ha dimostrato che quando sei fortunato puoi arrivare in finale e lottare per il titolo. Dobbiamo procedere per gradi".