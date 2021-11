Baraclough, ct N. Irlanda: “Sarebbe stato meglio se Jorginho avesse segnato”

Il tecnico della squadra nordirlandese: "L'Italia verrà qui per vincere, sarà una partita difficile per noi"

Ian Baraclough, ct della Nazionale dell'Irlanda del Nord, alla vigilia del match di Windsor Park contro l'Italia, decisivo per le volontà degli Azzurri di accedere direttamente ai Mondiali 2022 in Qatar, sottolinea come le premesse di questo incontro non favoriscano la sua squadra: "Avrei preferito che Jorginho avesse segnato quel rigore e che l’Italia avesse vinto con la Svizzera. Ora verranno qui per prendersi il bottino pieno e sarà una partita difficile per noi, soprattutto con così poco tempo per prepararla. Spero che i ragazzi possano godersi questa sfida. Serate come questa non capitano spesso. Ne abbiamo avute in passato con Germania e Olanda, ma per noi questo è un test enorme: abbiamo la chance di far vedere quello che valiamo contro i campioni d’Europa".