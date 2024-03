Intercettato da Sky Sport a margine dell'evento TransferRoom, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti, rispondendo su Lazar Samardzic è tornato ancora a parlare sull'estate di mercato vissuta in prima persona dal centrocampista bianconero nel famoso affare di mercato che lo ha visto ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter.

"È concentrato sull’Udinese. È e sarà un valore importante per il finale di stagione. Crediamo nelle sue potenzialità. È in un percorso di crescita che gli servirà per il futuro. Dall’estate ha vissuto alti e bassi anche a livello emotivo. È un talento importante".