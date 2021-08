Balzaretti: “Skriniar, De Vrij e Bastoni sono la nuova BBC”

L'ex difensore elogia il trio arretrato nerazzurro e in generale le prime due prove della truppa di Simone Inzaghi

Federico Balzaretti, ex difensore della Roma e ora commentatore tecnico di Dazn, evidenzia le differenze tra Juventus e Inter ai margini della sconfitta bianconera contro l'Empoli: "Ieri l'Inter ha dato l'impressione di una squadra che in qualsiasi momento poteva fare gol. La difesa dell'Inter a me farebbe paura se fossi nella Juve, non ce l'ha nessuno. Skriniar, De Vrij e Bastoni sono la nuova BBC (facendo evidente riferimento al terzetto arretrato dell'era Conte composto da Bonucci, Barzagli e Chiellini, ndr), secondo me il problema della Juve è la fase difensiva, mi preoccupa. Sono cose su cui lavorare".