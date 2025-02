Si parla anche di Francesco Pio Esposito, bomber dello Spezia prodotto del vivaio dell'Inter, all'interno del format 'Elastici' di Cronache di Spogliatoio. Nell'analizzare i numeri importanti offerti dall'attaccante campano in questa stagione di Serie B, Federico Balzaretti manda in primo luogo un consiglio per la sua crescita: "Potrebbe anche fare il quarto attaccante all'Inter, peròare un altro anno intermedio potrebbe essergli utile", afferma l'ex difensore della Roma che poi spende un paragone importante: "Chi mi ricorda? Luca Toni. Ha anche una bella mobilità come l'aveva Luca".