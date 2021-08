Balotelli: “Lukaku ha sbagliato il modo. All’Inter io mai baciato la maglia”

L'attaccante italiano parla così dell'addio all'Inter di Romelu Lukaku e dell'esperienza trascorsa in nerazzurro

L’ex attaccante dell’Inter Mario Balotelli torna a parlare. Lo fa nel corso di una diretta sul canale OCW Sport, in cui affronta diversi temi: "Lukaku e Donnarumma via per i soldi? Non mi esprimo. Sembra che ogni volta che uno parla di soldi è mercenario. Se gli avessero dato di meno non sarebbe andato via. Sul trasferimento di Lukaku c’è solo un errore: il modo in cui è andato via. Io calciatore penso a me stesso, non alla società in cui milito".