Balotelli in Nazionale, Capello: “Mancini ha fatto bene, lo conosce meglio di tutti”

L'ex tecnico: "Vedremo quale Balotelli si presenterà all'ultima convocazione, con che testa e voglia"

Fabio Capello non è in disaccordo a prescindere con la decisione del ct della Nazionale Roberto Mancini di prendere in considerazione Mario Balotelli per i playoff Mondiali di marzo. "E' un giocatore che conosce meglio di tutto noi, nel bene e nel male - le sue parole a Sky Sport -. Ha fatto bene a convocarlo per lo stage per capire delle cose, il giocatore ha qualità tecniche non indifferenti. Poi dipende sempre da quale Balotelli si presenterà all'ultima convocazione, con che testa e voglia. Parlare è facile per tutti, sarà una scelta difficile".