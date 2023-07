Proibabilmente a Floralin Balogun allenarsi a parte mentre il resto della squadra agli ordini di Mikel Arteta svolgeva altre esercitazioni non è andato particolarmente giù. Più volte l'attaccante nato a New York ha ribadito di voler essere considerato importante e sicuramente il corteggiamento dell'Inter non lo lascia indifferente. Altrettanto sicuramente, il classe 2001 ha un'alta considerazione delle proprie qualità, almeno questo si evince dal tweet pubblicato poche ore fa in cui oltre a condividere una propria immagine in maglia Gunners ha aggiunto come didascalia l'emoticon di un diamante. Tutto è interpretabile, ci mancherebbe, ma la versione che nasce spontanea è proprio che quel diamante sia lui e si aspetti di essere considerato in tal modo dalla propria società.