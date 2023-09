Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è intervenuto su Juventusnews24.com per parlare delle gerarchie in serie A. "La Lazio pensavo sinceramente che facesse una prestazione diversa dopo la vittoria sul Napoli. Si era rifatta col Napoli dopo Lecce e Genoa ma quella scossa non c’è stata. È indubbio che la Lazio ha qualche problema a livello difensivo. Quest’anno ha cominciato al contrario di come aveva finito lo scorso anno. La Juve è la Juve, una Juve discreta, forte, ma ancora da valutare. È da capire se può essere al livello dell’Inter, che è la squadra più in forma e da battere. La Juve senza coppe può concentrarsi solo sul campionato e questo non è di poco conto, però l’Inter ha un organico che può competere su più fronti. La vedo favorita per il campionato.

E' la squadra più in forma. A parte i 5 gol al Milan, sono a punteggio pieno dopo quattro partite. Qualcosa rispetto all’anno scorso è cambiato, probabilmente vendendo qualche giocatore si è rinforzata. Il problema forse era nello spogliatoio e il Napoli era irraggiungibile. Adesso c’è entusiasmo e vedo che stanno giocando con una certa serenità".