Ballotta: “Inter favorita per il titolo, ma sarà comunque lotta a tre”

L'opinione dell'ex portiere, che si sofferma sugli equilibri al vertice

A '1 Football Club', programma in onda su "1 Station Radio", è intervenuto l'ex portiere Marco Ballotta, concentrandosi sulla lotta al titolo, l'argomento che viene sempre toccato dagli addetti ai lavori quando gli viene chiesto di disegnare una prospettiva dei risultati frutto della stagione in corso: "L'Inter è favorita per portare a casa lo scudetto, ma sarà comunque una lotta a tre che coinvolgerà Milan e Napoli. I partenopei stanno un po' accusando le assenze, tutte insieme, ma Spalletti deve stare sereno perché possiede una rosa lunga e di livello".