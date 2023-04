Marco Ballotta, doppio ex di Inter e Lazio, parla ai microfoni di LazioPress.it della sfida di domenica pomeriggio a San Siro: "Una partita delicata per entrambi, con la sconfitta contro il Torino la Lazio ha perso dei punti non determinanti ma inaspettati, dopo un andamento molto buono. Una battuta d’arresto può anche starci, adesso deve riprendere la corsa e sfruttare il passaggio di turno dell’Inter che deve giocarsi anche la finale di Coppa Italia e di Champions, forse saranno anche più stanchi. E’ una partita da sfruttare per la Lazio, non sarà facile ma ci devono provare.

Come ti spieghi questa differenza dell’Inter tra le coppe e il campionato?

"E’ probabile che nelle partite singole riescano a dare il meglio, come squadra e organico sono forti. Magari in campionato hanno alti e bassi, non sono continui. Inzaghi ha dimostrato anche in passato di saper andare avanti nelle coppe, può essere una sua caratteristica. Lo scorso hanno non lo ha vinto il Milan il campionato ma lo ha perso l’Inter. Magari non riescono a mantenere alta la concentrazione, però nelle competizioni riescono a dare il meglio. Non so se per l’allenatore o per i giocatori".

Pensi che bisognerebbe continuare con Inzaghi?

"Dipende come va a finire, se vincono la Coppa Italia e vanno in finale di Champions non è un’annata mica da buttare. Poi toccherà vedere in campionato, ma è ancora da definire il futuro di Inzaghi. Se non va bene in campionato è un conto, ma poi devi vedere a 360 gradi. Comunque se vanno in semifinale di Champions, sono anni che l’Inter non arriva così in alto. Bisogna vedere anche la situazione dei calciatori, se c’è qualche screzio e se Simone ha la squadra in mano".