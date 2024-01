Intervistato da Tuttocagliari.net, l'ex estremo difensore Marco Ballotta, tra i vari argomenti discussi, ha detto la sua anche sulla partita al vertice di domenica tra Inter e Juventus.

C’è una favorita? Come finirà lo scontro diretto in programma domenica a San Siro?

"Intanto direi che la corsa scudetto è circoscritta a due squadre. Di conseguenza la sfida di domenica determinerà senz’altro qualcosa, in tutti i casi. Se la Juve non dovesse perdere rimarrebbe attaccata al treno nerazzurro, con la possibilità di giocarsela da qui alla fine del campionato. Se i bianconeri vincessero appaierebbero i rivali, mentre in caso di successo interista gli uomini di Inzaghi abbozzerebbero una 'mini-fuga', costringendo la Juve a un tentativo di recupero difficile e faticoso. Sarà dunque importantissimo il crocevia di San Siro, che darà un segnale forte. Tra le due contendenti ballano comunque, considerando la gara che deve recuperare l’Inter, tre-quattro punti: un margine molto risicato, visto che mancano ancora tante partite alla fine della stagione. Pertanto tutto può succedere. Io vedo favorita l’Inter non tanto per i punti di vantaggio, quanto per la qualità del suo organico. La Champions League potrebbe portarle via qualcosa in termini di energie fisiche e mentali. Ma i milanesi hanno una rosa perfettamente in grado di reggere l’urto delle due competizioni. La Juve, da par suo, non molla e può concentrarsi solo sulla serie A. Un vantaggio non da poco. Sarà una battaglia entusiasmante e serrata fino alla fine".