Indicato come uno dei talenti del domani del calcio internazionale, Tommaso Baldanzi, fantasista dell'Empoli, è da tempo dato nel mirino delle big italiane. Intervistato dal magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek', il giocatore biancoazzurro spiega cosa gli serve per approdare un giorno in un top club: "Devo solo continuare a lavorare come sto facendo. Ma adesso devo concentrarmi sulla salvezza dell’Empoli".