Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, si è soffermato sulle difficoltà che sta attraversando il sistema calcio a livello complessivo. Di seguito le sue brevi considerazioni ai microfoni di Sky Sport: "Il calcio vive un momento complicato, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Noi cercheremo di fare il massimo per migliorarci", ha concluso interpellato dal Penzo per la finale playoff tra Venezia e Cremonese.