Baiano su Pinamonti: “Molti alti e bassi. Ma l’Inter conta ancora su di lui”

L'ex attaccante della Fiorentina: "Sulle sue qualità nessuno può discutere, deve misurarsi con piazze più importanti"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Francesco Baiano ha parlato dell'attaccante dell'Empoli, di scuola Inter, Andrea Pinamonti, protagonista di un'ottima prima parte di campionato coi toscani: "Se ne parla da almeno cinque anni, il problema è che ha avuto molti alti e bassi. Sulle sue qualità nessuno può discutere, si tratta di qualità cristalline. Vede la porta, è bravo tatticamente. Ha tutte le qualità per diventare importante, ma deve misurarsi con piazze più importanti. Empoli è un’oasi di felicità, invece il calciatore deve abituarsi a pressioni di tipo diverso. Non a caso l’Inter l’ha dato in prestito, quindi conta ancora su di lui”.