Baiano: “Napoli, contro l’Inter 2 risultati su 3. Koulibaly vale da solo la coppia centrale dell’Inter”

L'ex attaccante mette a confronto le due squadre e i singoli giocatori: "Handanovic meglio, esterni difensivi nerazzurri migliori"

L'ex attaccante, ora allenatore, Francesco Baiano è intervenuto su Radio Marte per parlare della sfida tra Napoli e Inter: “Il Napoli può far affidamento su 2 risultati su tre con l’Inter anche se sono convinto che andrà a Milano per prendere bottino pieno. Non bisogna pensare però che un pareggio equivalga a una sconfitta”.