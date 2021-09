Baiano: “Inter, vittoria meritata. Ma se segnava Duncan non la riprendeva più”

L'ex attaccante viola: "Inzaghi trasmette tranquillità alla squadra, è più riflessivo rispetto a Conte"

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, commenta per TMW Radio quanto successo ieri al Franchi: "L'Inter è stata 35 minuti in balìa della Fiorentina, Samir Handanovic ha fatto due miracoli, la sfortuna della Viola è quella di non averla chiusa. Ora non puoi stare al 100% e l'errore della Fiorentina è stato quello di non saper gestire le forze. I primi 35' sono stati imbarazzanti per l'Inter per la forza della Fiorentina. Se segnava Alfred Duncan, l'Inter non la riprendeva più la partita. Quando è calata la pressione, è venuta fuori la qualità dell'Inter e ha vinto meritatamente. Simone Inzaghitrasmette tranquillità alla squadra; Conte viveva diversamente la partita, da dodicesimo uomo in campo. Inzaghi è più riflessivo".