Intervistato da Radio FirenzeViola, l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano mette in evidenza i meriti dell'Inter nella vittoria ottenuta ieri contir i gigliati: "Il primo tempo si è capito che l'effetto sorpresa avuto giovedì non c'era già più. E poi c'era un'altra Inter: erano veramente arrabbiati, c'è stato un possesso palla tutto a favore dei nerazzurri, il primo tempo è finito 1-1 ma poteva finire 3-1. Nel secondo tempo c'è stata un'altra partita, dopo il 2-1 di Marko Arnautovic ha fatto bene. Ci sono alcuni rimpianti, però non abbiamo la riprova su cosa sarebbe successo se Raffaele Palladino avesse optato per una formazione meno abbottonata dal primo minuto. Certo è che la Fiorentina a inizio gara non usciva mai, sembrava di vedere un'esercitazione attacco-difesa".

Inevitabile, però, un riferimento all'episodio che ha generato il corner del vantaggio interista: "Poi c'è stato un episodio scandaloso: ma il guardalinee che stava facendo, stava guardando gli spalti? Quello è un errore grave, molto grave".