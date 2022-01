Bagni: “Scudetto, sono convinto che il Napoli sarà la vera anti-Inter”

L'opinione dell'ex delle due squadre: "Vedremo cosa succederà nello scontro diretto"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Salvatore Bagni torna a puntare sul Napoli in chiave Scudetto: "Ho sempre detto che per me quella di Luciano Spalletti è una squadra da Scudetto e con il rientro di giocatori importanti sono convinto che sarà la vera anti-Inter: vedremo cosa succederà nello scontro diretto".