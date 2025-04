Salvatore Bagni, ex di Inter e Napoli ma dichiarato tifoso partenopeo, è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per commentare il campionato in corso. "Sono rimaste due in corsa per lo scudetto, grazie alla prestazione del Napoli di ieri sera. Si è sempre pensato che giocando una gara a settimana non ci sono infortuni, invece i problemi ci sono, ma in quei momenti Conte ha trovato Spinazzola, Gilmour, Juan Jesus, che magari ad inizio stagione magari non erano considerati".

"Dopo il Bologna - prosegue -, il Napoli affronta tutte squadre della parte destra della classifica. Ma lottare per la salvezza ti dà forze che formazioni di metà classifica non hanno. Inter e Napoli non hanno approfittato dei momenti negativi dell'alto. L'Inter ha avuto un ribasso di condizione, ma sta recuperando giocatori importantissimi e ha due squadre. Può fare diversi cambi. Certo, la formazione migliore giocherà col Bayern, ma non possono sbagliare nemmeno in campionato e come il Napoli affronterà alcune squadre della parte destra. L'Inter è favorita, ma il Napoli ci crede".

Si parla anche della prossima stagione, che sarà influenzata dal Mondiale per club estivo. "Quest'anno Inter e Juve giocheranno da metà giugno a metà luglio, quando di solito si va in ritiro. Chi giocherà il Mondiale per club avrà poco riposo, sarà massacrante. Serviranno 25-28 giocatori titolari, come quelli che chiederà Conte dovendo giocare la Champions il prossimo anno- Quest'anno ha snobbato un po' la Coppa Italia, concentrandosi sul campionato. L'anno prossimo cambierà tutto".

"All'Inter - conclude Bagni - toglierei Thuram, perché se entra in forma spacca le partite. Ti dà profondità, è un giocatore fondamentale".