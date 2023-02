Salvatore Bagni ha avuto un rapporto speciale con Ilario Castagner, ex tecnico dell'Inter che ci ha lasciato oggi all'età di 82 anni. "Lo andavo a trovare spesso - ricorda a Tuttomercatoweb.com -, ero sempre in contatto con lui anche se da più di un anno usciva poco. Un aneddoto? Lo ha scritto anche nel suo libro. Lui era andato all'Inter nel 1984-85 e io al Napoli. Aveva il rimorso nel pensare che se avesse fatto un viaggio in Sardegna in estate per convincermi ad andare all'Inter forse avrebbe vinto lo scudetto anziché arrivare terzo. Questo era quel che diceva lui".