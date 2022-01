Bagni punta sul Napoli: “Inter più forte di noi? A ranghi completi non credo”

L'ex centrocampista: "Inter molto diversa senza i suoi cardini, il Napoli tiene il campo molto meglio"

Salvatore Bagni, intervistato da Radio Marte, si dice ancora convinto che il Napoli abbia tutte le carte in regola per insidiare l'Inter nella corsa per lo Scudetto: "Il Napoli nelle grandi difficoltà è lì, secondo a 4 punti dall’Inter. Il Milan ieri ha avuto grandi difficoltà, sta rallentando. Anche l’Inter ha visto che fatica che ha fatto contro un Venezia molto rimaneggiato. Ora l’Inter avrà il derby, il Napoli, la Roma in Coppa Italia e il Liverpool in Champions: lì dobbiamo accorciare. Se togliessimo 4 giocatori all’Inter vedremmo che tipo di squadra è. Quando Inzaghi tolse i migliori contro il Napoli ha subito tantissimo e ha rischiato di farsi recuperare. L’Inter senza i suoi cardini è totalmente diversa, il Napoli invece senza tanti giocatori tiene il campo meglio dell’Inter. Lo snodo è tra due partite. Loro hanno 3 attaccanti e poi? Noi abbiamo ottime punte, esterni che segnano, centrocampisti che segnano più dei loro. A ranghi completi non sono convinto che l’Inter sia più forte di noi. Vedremo se in sofferenza avranno gli stessi risultati".