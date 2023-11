"Secondo me questo Napoli ha tutte le carte in regola per poter inseguire lo scudetto ed è la vera alternativa all’Inter, partita fortissima". Questo il pensiero di Salvatore Bagni, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Perché gli azzurri restano in corsa?

"Perché nessuno in attacco ha un’alternativa come Giacomo Raspadori in attacco, che sta facendo la differenza. L’Inter ha Sanchez, la Juve Milik e il Milan in questo periodo ha problemi con tutti gli attaccanti. Ma uno con la qualità di Raspa non ce l’ha nessuno, dietro Osimhen. E non dimentichiamo che c’è anche Simeone".