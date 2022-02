Bagni: “L’Inter nel derby meritava di vincere, ma poi ha perso”

"Il Napoli ha autostima e subisce poco, l'Inter prende qualche gol di troppo", spiega a Tutto Mercato Web

Intervistato da Tutto Mercato Web, Salvatore Bagni conferma la sua fiducia nel Napoli in prospettiva Scudetto: La mia griglia? Inter e Napoli alla pari e poi il Milan. Se l'Inter se passa indenne da Napoli deve poi recuperare col Bologna e non ha vinto già in partenza. Certo, ha già giocato con Atalanta, Lazio e Milan e avrà poi un calendario più favorevole ma il Napoli ora può vincerle tutte. Adesso la squadra partenopea ha autostima, qualità, gioca bene a calcio e ha giocatori che possono decidere la gara: gli esterni ma anche Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e soprattutto Victor Osimhen".