Bagni: “Inter-Napoli sfida di alto livello. Dzeko esemplare”

Le parole del doppio ex della sfida: "Molto dipenderà dalla sfida tra Perisic e Di Lorenzo"

Salvatore Bagni, doppio ex della sfida, ha presentato il big match di San Siro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “Sarà prima di tutto una sfida di alto livello come non capitava dai miei tempi. Per l’Inter è una consuetudine lottare al vertice, al Napoli invece non accadeva da un po’ - afferma -. Il Napoli ci arriva da capolista, quindi ha senz’altro un vantaggio psicologico. Ma mi sembrano due squadre in salute, non vedo grandi differenze dal punto di vista atletico. Sono squadre a cui piace giocare e comandare, sarà una bella sfida”.