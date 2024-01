Stefano Azzi, Ceo di Dazn, parla a La Repubblica del futuro della piattaforma. "Vogliamo essere il contenitore unico per tutta l’esperienza del calcio che fino a ieri il tifoso viveva su varie piattaforme: guardare la propria squadra, commentare con altri tifosi su Fan Zone, comprare la pizza. E poi acquistare i biglietti per la prossima partita e la maglia del campione, tutto sulla stessa app".

Alcuni contenuti verranno resi free, a partire da Tottenham-City di Fa Cup di venerdì prossimo. "Partite della Liga, di pallavolo o di calcio femminile, che sta crescendo molto. Serie A in chiaro? Per i prossimi 5 anni, sicuramente no. Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Ma devi mantenere il valore del premium. Ed è corretto che il mercato abbia le sue dinamiche di prezzo anche per il tifoso. Aumenti dei prezzi? Quello di un caffè al giorno resta un prezzo corretto: oggi la Serie A costa meno del campionato greco".

Azzi si lancia in un paragone tra tifosi violenti e chi fa uso della pirateria. "Chiamiamoli hooligan. Perché, come i violenti, danneggiano la loro squadra, un danno da un milione al giorno: in pratica i club potrebbero spendere il doppio sul calciomercato. I pirati rischiano sanzioni da 5 mila euro, quasi 12 anni di abbonamento a Dazn. Il servizio ha avuto fasi complicate, di assestamento. Ne siamo usciti. Sulla qualità della banda abbiamo fatto un grande lavoro".