Stasera, in Inter-Milan, Simone Inzaghi e Paulo Fonseca diventeranno i primi due allenatori nella storia della Serie A ad affrontarsi sia nel derby di Roma - quattro i precedenti tra il 2019/20 e il 2020/21, sia in quello di Milano. Il bilancio è in perfetto equilibrio: una vittoria a testa e due pareggi negli incroci avuti nella Capitale. Lo evidenzia Opta.