La crescita esponenziale di Carlos Augusto, dominante al primo anno di Serie A col Monza, gli vale le porte d'accesso all'Inter. E per Danilo Avelar non ci sono sorprese. Il connazionale ed ex compagno di squadra del classe '99, hanno giocato insieme al Corinthians, intervistato da Gianlucadimarzio.com spende parole d'elogio per il nuovo esterno nerazzurro: "Già dal primo allenamento ha dimostrato di essere un giocatore diverso, tanta forza fisica e velocità. Se ho avuto paura che mi rubasse il posto? Certo che sì, c’è stato un anno in cui ha finito la stagione da titolare e sono finito a fare la riserva. Qui in Brasile quando sei alto e forte la finale del tuo nome diventa ão, il contrario di quando invece sei più basso e gracile che invece diventa -inho. In Italia sarebbe Carlone. Con lui ho sempre avuto un bel rapporto, giocavamo spesso insieme al videogioco Counter-Strike".

Per l'ex Cagliari e Torino l'approdo nel mondo interista, o in un'altra big, era solo questione di tempo. E a tal proposito spunta un retroscena: "Ho parlato molto con lui dell’Italia e della Serie A dopo l’interessamento del Monza. Sapete cosa mi ha detto? Se avesse avuto una buona stagione sarebbe andato in una grande squadra".