Serata non memorabile per Filip Stankovic, portiere in prestito dall’Inter al Volendam. 3-1 il risultato finale contro l’Emmen, con l’estremo difensore che è stato però protagonista di un autogol. Un errore per fortuna senza conseguenze, visto che i suoi hanno comunque portato a casa la vittoria grazie alle reti di Banamar, Ould-Chikh e van Mieghem. Non è stato della partita Gaetano Oristano, altro giocatore in prestito dall’Inter, che oggi era squalificato.