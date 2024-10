Vince di misura la Juventus che batte la Lazio grazie ad un autogol di Gila nel finale di gara. La squadra bianconera non era riuscita fino a quel momento ad approfittare della superiorità numerica per gran parte della gara, dopo il rosso rimediato nel primo tempo da Romagnoli per fallo da ultimo uomo su Kalulu.

Grazie a questa vittoria la Juve raggiunge il Napoli in vetta alla classifica del campionato, a quota 16 punti. Nel prossimo turno di campionato farà visita all'Inter a San Siro.