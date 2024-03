Per la seconda volta nell'era Ralf Rangnick, la nazionale austriaca effettuerà un ritiro di cinque giorni a Marbella, in Spagna. Nonostante l'assenza di giocatori importanti come David Alaba e Marko Arnautovic, Rangnick vuole lavorare sui dettagli tattici in vista dell'Europeo in Germania, che inizierà tra tre mesi. Nel frattempo, si parlerà anche dei premi da riconoscere ai giocatori per la kermesse tedesca. Rangnick ha convocato 26 uomini in Andalusia in vista deei test contro la Slovacchia (sabato a Bratislava) o la Turchia (26 marzo a Vienna). minuti di utilizzo.

Nonostanete le assenze, il ct austriaco non fa drammi: "Abbiamo ancora molti giocatori disponibili dai precedenti undici titolari. Prima di tutto, ovviamente, lavoreremo sugli aspetti tattici più importanti del nostro gioco. Riconsidereremo le nostre basi”, ha annunciato il tedesco prima della prima riunione della squadra dell'anno. I giocatori dell'ÖFB viaggeranno individualmente e si ritroveranno lunedì pomeriggio presto presso il La Quinta Golf Resort & Spa.