Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Estonia, risultato che ha proiettato l'Austria al primo posto nel proprio girone di qualificazione ad Euro2024, il tecnico Ralf Rangnick si è espresso ai canali della Federazione facendo un breve commento su quanto fatto oggi dai suoi ragazzi e su quanto ottenuto: "Contro l'Estonia abbiamo avuto molto possesso palla, ma non sempre abbiamo trovato le soluzioni giuste. Era molto importante segnare due gol prima dell'intervallo. Alla fine usciamo dal campo da meritati vincitori" ha detto.

"Abbiamo ottenuto finora 19 sui 24 punti possibili. E prima di tutto dovevamo ottenere i punti necessari alla qualificazione agli Europei. In termini di risultati dobbiamo essere soddisfatti. Stiamo facendo molto bene, ma siamo ancora lontani dal fare tutto assolutamente bene. Ecco perché sono contento che ci siano ancora cinque partite di prova prima dell'Europeo" ha continuato l'ex allenatore dello United che non ha mai toccato l'argomento Marko Arnautovic dopo lo spauracchio della sua caduta a fine match. Un silenzio che lascia ben sperare i nerazzurri, inevitabilmente in apprensione per le condizioni dell'attaccante di Simone Inzaghi, reduce da un lungo e complesso infortunio.