L'idea di Ralf Rangnick di schierare un'Austria in versione sperimentale nell'amichevole contro la Moldavia è naufragata malamente all'intervallo, quando il tecnico tedesco è stato costretto a ritornare sui suoi passi mandando in campo i titolarissimi David Alaba, Xaver Schlager, Marko Arnautovic e Christoph Baumgartner per rimediare allo svantaggio firmato Vitalie Damascan.

"Non potevamo continuare a giocare così - ha ammesso dopo la partita Rangnick a Servus TV -. C'erano quasi 14.000 spettatori allo stadio, dovevamo provare a rimontare per loro. Continuando così non sarebbe stato possibile, quindi abbiamo dovuto fare il cambiamenti".