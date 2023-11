Punta del TSV Hartberg, con all'attivo undici gol in altrettante partite in questo avvio di stagione, Maximilian Entrup si è conquistato la convocazione nella nazionale austriaca. Dove condividerà lo spogliatoio con un simbolo come l'interista Marko Arnauotovic: "Sarà un onore enorme per me poter condividere il campo con lui. Marko ha una carriera incredibile ed è un modello per tutti, me compreso", le sue parole a Laola.at.