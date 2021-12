Ausilio “vittima” de “Le Iene”: tifosi inferociti chiudono la figlia nella gabbia dei palloni

Il ds dell'Inter è stato il protagonista di uno scherzo del programma tv

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, è tra le vittime dello scherzo organizzato da Le Iene e andato in onda ieri sera. La figlia Giulia, complice dell'inviato, ha fatto credere al dirigente nerazzurro di essersi fidanzata con un uomo molto più grande da cui ha appena ricevuto in regalo un auto. Il padre immagina un avvicinamento per scopi poco chiari e interviene, nel frattempo il "finto fidanzato" si dimostra ben poco interessato alla ragazza e ordisce una trappola convocando un gruppo di finti tifosi arrabbiati per le scelte di Ausilio. Gli stessi, per avere risposte dal ds, chiudono la figlia nella gabbia dei palloni in un campo di calcio. Fino alla scoperta dello scherzo.