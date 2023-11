Piero Ausilio ha raccontato a Radio Tv Serie A di quando mise gli occhi la prima volta su Marcus Thuram. "La prima volta che ne ho parlato in società fu dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Giocava esterno al Borussia, non sapeva nemmeno di poter essere una prima punta. Venne preso Dzeko a zero ma ci mancava un altro attaccante per completare il reparto. Era il prescelto, ma s'infortunò. Avevo già parlato con il papà, con Marcus. Stava andando avanti la negoziazione anche grazie a Mino Raiola, uomo particolare ma uno dei migliori agenti con cui mi sono confrontato. Avevamo quasi definito tutto ma la domenica prima degli incontri definitivi si fece male e stette fuori qualche mese, per cui cambiammo obiettivo".

Ma quegli incontri con il padre, specifica Ausilio, "furono la base. In questi giorni Lilian mi ha ricordato che sono stato il primo a dirgli che Marcus poteva fare la punta centrale. Avevamo un progetto finalizzato su di lui e ci siamo presi il vantaggio".