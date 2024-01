Eddie Salcedo può diventare uno dei pezzi più cercati in questo mercato di gennaio. Non solo club di Serie B come Lecco e Ternana, ma anche altre squadre della Segunda Division, dove attualmente il ragazzo di proprietà dell'Inter milita con la maglia dell'Eldense, stanno monitorando con attenzione la situazione del ragazzo che non ha trovato moltissimo spazio sin qui.

Secondo il quotidiano AS, Salcedo è finito nel mirino dell'Alcorcon e del Club Mirandes, due squadre che sono nelle ultime posizioni della classifica e che hanno bisogno di rinforzi offensivi per poter aspirare a qualcosa di più della salvezza.